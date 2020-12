Anlegerverlag BioNTech: Das sind Kaufkurse!? Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 30.12.2020, 08:49 | 61 | 0 | 0 30.12.2020, 08:49 | Foto: www.anlegerverlag.de BioNTech-Anleger erlebten in den vergangenen Tagen so etwas wie ihr Waterloo! Denn für die Aktie geht es seit Mitte Dezember kräftig nach unten. Obwohl BioNTechs Corona-Impfstoff BNT162b2 mittlerweile in zahlreichen Ländern für Massen-Impfungen eingesetzt wird, konnte die Aktie der Erwartungshaltung nicht standhalten. Seit dem 11. Dezember verlor der Kurs zwischenzeitlich knapp 40 Prozent an Wert! Sollten Anleger sich jetzt von den Papieren trennen oder sehen wir womöglich eher Kaufkurse? Pünktlich zum Jahreswechsel haben wir die größten Favoriten für das Börsenjahr 2021 in einem brandaktuellen Sonderreport für Sie zusammengefasst. Ob BioNTech dabei ist, lesen Sie hier. Ob die BioNTech-Verluste mit der Angst vor möglichen Corona-Mutationen zusammenhängen, bleibt reine Spekulation. Immerhin haben die beinahe sämtliche Experten betont, dass der Wirkstoff BNT162b2 auch gegen Mutationen helfen dürfte. Außerdem gab BioNTech-Chef Ugur Sahin kürzlich bekannt, dass selbst im unglücklichsten Fall eine Anpassung des Vakzins nur wenige Wochen dauern würde. Sollten Anleger die niedrigen Kurse nutzen? Oder gibt es für 2021 bessere Kandidaten? Wir zeigen Ihnen die Favoriten in unserem brandaktuellen Sonderreport. Hier geht’s zum Download.



