Neues Jahr bringt frische Impulse für Weltwirtschaft

Wien (APA-ots) - Biden als Chance für Weltwirtschaft und Partnerschaft

"Nach einem von der COVID-Pandemie bestimmten, sehr schwierigen, Jahr 2020 sollte 2021 für die Weltwirtschaft deutlich positiver verlaufen", zeigt sich der Gouverneur der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB), Robert Holzmann, für das neue Jahr durchaus optimistisch. Bis zu einer vollständigen Erholung der Weltwirtschaft würde es zwar noch dauern, aber zumindest "ein Licht am Ende des Tunnels sollte 2021 mit der globalen Ausrollung der Impfung absehbar sein", so der Gouverneur. "Die Vereidigung von Joe Biden als US-Präsident bietet eine sehr gute Chance für ein neues Fundament einer transatlantischen Partnerschaft zwischen den USA und Europa", so Holzmann. Neben einer weiteren Entspannung des China-Konflikts würden auch Bidens Besetzungen in seinem Kabinett Anlass zu Optimismus geben. "Mit Janet Yellen hat Biden eine exzellente Kandidatin für das Finanzministerium ausgewählt. Yellen hat in ihren Jahren an der Spitze der US-Notenbank Fed hohe ökonomische und wirtschaftspolitische Kompetenz bewiesen, die sie in ihrem neuen Amt ebenfalls einsetzen wird", erklärt Holzmann weiter.



EU sollte Krise als Chance nutzen



Auch für die europäische Wirtschaft war 2020 ein sehr schwieriges Jahr. Dennoch ist es nicht zuletzt aufgrund umfangreicher temporärer Notfallprogramme des Eurosystems wie dem Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP), aber auch dem von den EU-Mitgliedsstaaten beschlossenen Wiederaufbaufonds "NextGenerationEU" gelungen, die größten wirtschaftlichen Härten abzufedern. Der Umfang des PEPP wurde im Dezember um 500 Mrd EUR auf insgesamt bis zu 1.850 Mrd EUR erweitert und stellt nunmehr eine Obergrenze dar, die benutzt werden kann, aber nicht muss. Zudem wurde der Zeithorizont für die Nettoankäufe bis mindestens Ende März 2022 ausgedehnt. Die Nettoankäufe werden in jedem Fall so lange durchgeführt, bis die wirtschaftlichen Folgen der Coronavirus-Krise überstanden sind. Ihr Ziel ist es weiterhin, die günstigen Finanzierungsbedingungen aufrechtzuerhalten und eine reibungslose Transmission der Geldpolitik zu unterstützen. Ein weiterer wichtiger Baustein des Maßnahmenpakets des Eurosystems zur Bekämpfung der wirtschaftlichen Folgen der Pandemie ist die Bereitstellung gezielter längerfristiger Refinanzierungsgeschäfte (Targeted longer-term refinancing operations - TLTROs III). Damit sollen die attraktiven