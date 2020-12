Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Aktien Frankfurt Eröffnung Kaum Bewegung am letzten Handelstag des Jahres Der Dax ist am Mittwoch gemächlich in den letzten Handelstag des turbulenten Börsenjahres 2020 gestartet. Der deutsche Leitindex bewegte sich bei 13 762,78 Punkten kaum vom Fleck, nachdem er am Vortag nach einem Rekord ein wenig geschwächelt hatte. …