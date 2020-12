NetCents Technology verzeichnet enormes Wachstum bei den Händlerkunden und prognostiziert einen weiteren starken Anstieg der Nachfrage

Wir konnten in diesem Monat ein rasantes Wachstum bei den Händlerregistrierungen beobachten. Zusätzlich hat das Unternehmen in diesem Monat 330 Händler aus den Sparten B2B, Luxus-Einzelhandel und gehobener Einzelhandel unter Vertrag genommen, die häufig großformatige Transaktionen verarbeiten und das System auch sofort genutzt haben. Diese Händlerkategorien haben dem Unternehmen in diesem Jahr ein solides Wachstum beschert, wobei der durchschnittliche Transaktionswert zwischen 25.000 Dollar und 500.000 Dollar pro Transaktion liegt. Das Unternehmen hat seine Verkaufs- und Marketingkampagnen daher gezielt auf diese Branchen ausgerichtet.

Im November lancierte das Unternehmen seine Omnichannel-Marketingstrategie, um neue Händler und Anwender zu einer Anmeldung auf der Plattform zu animieren. Auch eine Werbekampagne für die Weihnachtsfeiertage wurde geschaltet, bei der dem glücklichen Gewinner ein Preis in Höhe eines Transaktionsvolumens von 1 Million Dollar winkt. Die Marketingstrategie und die Kampagne zu Weihnachten sind bisher sehr erfolgreich verlaufen, was sich in dem beachtlichen Zuwachs an neuen Händlern und Anwendern auf der Plattform in so kurzer Zeit widerspiegelt. Darüber hinaus verzeichnet das Unternehmen auch ein Rekordwachstum bei seinen Benutzerkonten.

Das Marketingteam des Unternehmens tritt nun als „Customer Engagement Team“ auf und ist für die Bereiche digitale Werbung, CRM, Content Marketing, Social-Media-Marketing, Support und Öffentlichkeitsarbeit verantwortlich. Auch die Informationstechnik (IT) ist ein Aufgabenbereich des Teams. Das technische Team hat so die Möglichkeit, ein besseres Verständnis für die Marketingmaßnahmen zu entwickeln und diese entsprechend zu unterstützen; außerdem werden damit technische Herausforderungen besser gemeistert.