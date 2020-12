Dass der DAX in der letzten Handelswoche eines der wohl turbulentesten Börsenjahre der Geschichte noch ein neues Allzeithoch erreichen würde, hatten inmitten der Corona-Pandemie wohl nur die wenigsten auf dem Zettel.

Allerdings bremst der starke Euro etwas den Markt, der sich nun einem wichtigen Widerstand bei 1,2330 US-Dollar nähert. Sollte sich die Gemeinschaftswährung in den kommenden Wochen über dieser Marke etablieren, könnte damit der Startschuss für eine Ausdehnung der Rally bis in die Region um 1,50 US-Dollar fallen. Bleibt der Euro allerdings unter 1,2330 US-Dollar, könnte zunächst eine Korrektur ins Haus stehen. Das dürfte dann sicher auch die Bremse am deutschen Aktienmarkt lösen und den Weg für den DAX über 14.000 Punkte freimachen.

An der Wall Street könnte der nächste Turbo in dem Moment gezündet werden, wenn der republikanisch dominierte Senat der Erhöhung der Schecks, die an amerikanische Bürger verschickt werden sollen, in letzter Sekunde doch noch zustimmt. Das wäre vermutlich eine letzte positive Nachricht in diesem Jahr, die zu einer neuen Kaufwelle in New York führen und damit auch dem DAX hierzulande unter die Arme greifen könnte.

