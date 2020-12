Haitong International verkündet als erstes Finanzinstitut in Hong Kong das Ziel von Netto-Null-Emissionen

HONGKONG, 30. Dezember 2020 /PRNewswire/ -- Haitong International Securities Group Limited („Haitong International", Aktiencode: 665.HK) hat vor kurzem sein erstes Haitong International ESG (Environmental, Social and Governance) Statement veröffentlicht, in dem das Unternehmen sich verpflichtet, bis Ende 2025 die Kohlenstoffneutralität zu erreichen und ESG-Praktiken einzusetzen, um Energie zu sparen sowie eine nachhaltige Finanzwirtschaft zu fördern. Dies ist die erste öffentliche Verpflichtung zur Klimaneutralität im Finanzsektor Hongkongs. Die Stadt selbst will die Klimaneutralität erst 25 Jahre später erreichen.

Dr. Lin Yong, stellvertretender Vorsitzender und CEO von Haitong International, sagte: „Haitong International verpflichtet sich, seinen Kunden weltweit umfassende professionelle Finanzdienstleistungen anzubieten und ist gleichzeitig bestrebt, ESG-Prinzipien in allen Bereichen seiner Geschäftstätigkeit umzusetzen. Auch in Zukunft wird Haitong International in allen Geschäftsfeldern bei allen Entscheidungen ökologische und soziale Werte in Betracht ziehen. Wir nutzen die einzigartige Rolle, die wir als Kapitalvermittler in den Bereichen Investment, Finanzierung, Beratung, Research und Brokerage haben, um den Bereich „Impact Investment" zu fördern. Das Ziel von Haitong International ist es, eine weltweit führende Investmentbank mit einem klaren Fokus auf nachhaltiges Finanzwesen zu werden und dazu beizutragen, Hongkongs Position als internationales Zentrum für ESG-Investments in Asien zu stärken."