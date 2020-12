Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

AKTIE IM FOKUS Weitere Übernahme in Spanien stützt Erholung im Bankensektor Der zuletzt schwächelnde europäische Bankensektor hat am Mittwoch von einer Übernahme profitiert: Der Subindex lag mit einem Plus von über einem Prozent im marktbreiten Stoxx Europe 600 ganz vorne. In Dax und MDax zählten Deutsche Bank und …