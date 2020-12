Anlegerverlag Nel ASA: Das ist der absolute Hammer! Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 30.12.2020, 09:48 | 90 | 0 | 0 30.12.2020, 09:48 | Foto: www.anlegerverlag.de Die Aktionäre des norwegischen Wasserstoff-Herstellers können wohl aktuell nicht glauben, was für Kurse derzeit an der Börse verzeichnet werden. Seit gut einer Woche wird täglich ein neues Allzeit-Hoch aufgestellt. Ist Nel ASA überhaupt noch zu stoppen? Anmerkung der Redaktion: Die Wasserstoff-Aktien sind weiterhin gefragt wie noch nie. Lesen Sie jetzt in unserem aktuellen Sonderreport, warum besonders Unternehmen wie Nel ASA große Gewinnchancen eröffnen. Hier kostenlos abrufen. Zum Ende des gestrigen Tages lag der Aktienkurs bei atemberaubenden 2,79 Euro. So hoch war dieser noch nie. Auch gestern verzeichnete die Aktie einen Anstieg von fast 2 Prozent. Innerhalb von einer Woche ist der Kurs um fast 20 Prozent gestiegen, wodurch Nel ASA einer DER Gewinner der letzten Zeit ist. Ein Grund dafür könnte die geplante Errichtung einer Wasserstoff-Produktionsanlage in Spanien sein. Die Anlage soll bis Ende 2023 fertiggestellt werden. Ebenso sorgt die Bestellung einen US-Industriekunden über 2,7 Millionen US-Dollar für einen enormen Schub! Fazit: Nel ASA ist immer noch eines der gefragtesten Unternehmen an der Börse. Doch zählt die Aktie auch zu den gefragtesten für das Jahr 2021? In unserem neuen Sonderreport können Sie lesen, welche Aktien im nächsten Jahr besonders vielversprechend sind. Hier kostenlos abrufen.



