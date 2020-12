Europäischer Mittelstandsanleihen FONDS zeichnet Solar-Anleihe der CCE Group GmbH (A285FP)

Anleihebedingungen: Eine vorzeitige Kündigungsmöglichkeit nach Wahl der Emittentin ist in den Anleihebedingungen zum 20.12.2021 zum Nennwert festgelegt.

Photovoltaik-Projekte

Die CCE Group GmbH mit Sitz in Garsten, Österreich, ist in der gesamten Wertschöpfungskette von Photovoltaik (PV) Projekten aktiv. Seit der Gründung im Jahr 2010 ist das Unternehmen organisch sehr stark gewachsen und verfügt mittlerweile über Joint Venture Strukturen sowie in 100%-igen Tochtergesellschaften Projektrechte in unterschiedlichen Entwicklungsstadien mit einem Gesamt-Volumen von 1,3 Gigawatt.

Mit rund 100 Mitarbeitern bietet die Gruppe international Konzepte, die von kleinen Einfamilienhausanlagen über mittelgroße gewerbliche und große Freiflächenanlagen bis hin zu komplexen Insel-Systemen mit Energiespeicherung reichen. Geographisch ist CCE mit Projekten in Chile sowie in den europäischen Kernmärkten Italien, Deutschland, Frankreich, den Niederlanden und Österreich aktiv.

