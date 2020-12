Die Nachricht vom geplanten Zusammenschluss von Aphria und Tilray wurde in einer ersten Reaktion mit einer gewissen Euphorie quittiert.

Auf dem Weg hin zu einer erfolgreichen Umsetzung des Vorhabens bedarf es noch diverser Zustimmungen. In erster Linie gilt es, die Aktionäre auf beiden Seiten von dem Zusammenschluss zu überzeugen. Ob die Fusion – so sie denn zustande kommen wird – der große Wurf sein wird, wird sich allerdings wohl erst in einigen Jahren zeigen. Beide Unternehmen sind selbstredend dahingehend optimistisch.

Die Nachricht vom geplanten Zusammenschluss von Aphria und Tilray wurde in einer ersten Reaktion mit einer gewissen Euphorie quittiert. Die Aktienkurse beider Unternehmen zogen zunächst an. Mittlerweile hat jedoch eine gewisse Ernüchterung Einzug gehalten.

Schauen wir uns zunächst Aphria unter charttechnischen Aspekten an. In unserer letzten Kommentierung zur Aktie vom 28.11. hieß es unter anderem „[…]Sollte es Aphria in den nächsten Tagen und Wochen gelingen, das Tempo hochzuhalten und auch die 10,0 CAD zu überwinden, dann könnte sich Bewegung bis auf den Bereich 12,5 CAD / 14,3 CAD ausdehnen. Rücksetzer und Gewinnmitnahmen sollten unter allen Umständen auf den Bereich von 8,0 CAD begrenzt bleiben.“

In der Folgezeit konnte die Aktie zunächst die 10,0 CAD überwinden. Die Aufwärtsbewegung bekam weiteren Schwung verliehen. Bis auf 11,4 CAD dehnte sich die Bewegung noch aus, ehe sie sich schließlich festlief. Einsetzende Gewinnmitnahmen haben die Aktie nun erneut unter die 10,0 CAD und auch unter die 9,0 CAD gezwungen. Damit rückt nun unweigerlich die Unterstützung bei 8,0 CAD in den Fokus. Sollte es darunter gehen, muss die Lage aus charttechnischer Sicht noch einmal neu bewertet werden. Auf der Oberseite würde hingegen ein Ausbruch über die 10,0 CAD die Lage wieder entspannen.

Schauen wir uns noch einmal ein paar Eckdaten zum geplanten Zusammenschluss an. Jeder Aphria-Aktionär soll für 1 Aphria-Aktie 0,8381 Tilray-Aktien bekommen. Am Ende werden die „alten“ Aphria-Aktionäre 62 Prozent an dem kombinierten Unternehmen halten. Entsprechend entfallen 38 Prozent auf die „alten“ Tilray-Aktionäre. Das Umtauschverhältnis repräsentiert einen Aufschlag von 23 Prozent auf den Tageschlusskurs von Tilray am 15.12. Vorbehaltlich aller erforderlichen Zustimmungen und Genehmigungen erwarten die Unternehmen den Abschluss der Transaktion im zweiten Quartal 2021. Die Management-Ebene wird nach der Fusion „Aphria-dominiert“ sein. Im Sektor wird ein neues Schwergewicht entstehen. Laut begleitender Präsentation wird der Gesamtumsatz der beiden Unternehmen aktuell mit 874 Mio. CAD pro Jahr prognostiziert. Die kombinierte Kasse ist mit 579 Mio. CAD auf den ersten Blick prall gefüllt. Allerdings stehen diesem Wert auch kombinierte Schulden in Höhe von 1,04 Mrd. CAD gegenüber. Das Thema Synergien und Einsparpotential spielt bei Übernahmen / Fusionen immer eine entscheidende Rolle. Aphria und Tilray erwarten in den ersten 24 Monaten nach dem erfolgten Zusammenschluss jährliche Einsparungen in Höhe von 100 Mio. CAD.

Kurzum: Eine abschließende Bewertung der Fusion ist aus unserer Sicht erst in ein paar Monaten respektive Jahren möglich. Für das kombinierte Unternehmen muss es nun darum gehen, die „PS auf die Straße“ zu bringen.