Der Kurs von Aurora Cannabis ist in den letzten Wochen wieder unter Druck geraten. Ausgehend vom letzten Verlaufshoch bei 15+ CAD hat sich der Wert bereits deutlich ermäßigt. Gleichzeitig wurde die zuletzt thematisierte Dreiecksformation aufgelöst.

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung vom 16.12. hieß es unter anderem „[…]Im Chart hat sich aufgrund der zurückliegenden Kursentwicklung eine überaus spannende Konstellation herausgebildet. Man kann den Kursverlauf der letzten Wochen in das Korsett einer symmetrischen Dreiecksformation pressen. Die Aktie ist mittlerweile in die Spitze des Dreiecks gelaufen, was wiederum eine Ausbruchsbewegung erwarten lässt. Die Frage ist nur, in welche Richtung sich diese entwickeln wird. Vor diesem Hintergrund haben die Kursbereiche bei 15,0 / 16,0 CAD sowie 10,0 CAD eine hohe Relevanz.[…]“