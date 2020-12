Celltrion beantragt bedingte Marktzulassung für den COVID-19-Behandlungskandidaten CT-P59 beim koreanischen MFDS

Zuvor hatte Celltrion 327 Patienten mit leichten bis mittelschweren COVID-19-Symptomen aufgenommen und auf drei Gruppen (Placebo, niedrige Konzentration, hohe Konzentration) verteilt, um die Wirksamkeit und Sicherheit von CT-P59 in Kombination mit der Standardbehandlung bei Patienten mit SARS-CoV-2-Infektion zu prüfen. Die wichtigsten Daten der weltweiten klinischen Phase-II/III-Studie zu CT-P59 werden in der ersten Jahreshälfte 2021 vorgestellt.

„Der heutige Antrag auf eine bedingte Marktzulassung in Korea ist ein wichtiger Meilenstein im Kampf gegen COVID-19“, sagte HoUng Kim, Head of Medical and Marketing Division bei Celltrion Healthcare. „Wir möchten auch weiterhin eng mit weltweiten Zulassungsbehörden wie der der US-amerikanischen FDA und der Europäischen Arzneimittelagentur (EMA) zusammenarbeiten, um dafür zu sorgen, dass Patienten auf der ganzen Welt so früh wie möglich Zugang zu einer sicheren und wirksamen COVID-19-Behandlung haben.“

Celltrion plant die Aufnahme einer weltweiten klinischen Phase-III-Zulassungsstudie, die in mehr als 10 Ländern durchgeführt werden soll, um umfassendere Ergebnisse zur Sicherheit und Wirksamkeit von CT-P59 zu erhalten. Das Unternehmen beabsichtigt, in den kommenden Monaten eine Notfallzulassung (Emergency Use Authorisation, EUA) bei der US-Arzneimittelbehörde FDA und eine bedingte Marktzulassung (Conditional Marketing Authorisation, CMA) bei der europäischen Arzneimittelbehörde (EMA) für CT-P59 zu beantragen.

Hinweise für Redaktionen:

Über Celltrion Healthcare

Celltrion Healthcare konzentriert sich auf die Bereitstellung innovativer und kostengünstiger Medikamente, um Patienten den Zugang zu fortschrittlichen Therapien zu erleichtern. Die Produkte von Celltrion Healthcare werden in hochmodernen Säugetierzellkultur-Produktionsanlagen hergestellt, die gemäß den cGMP-Richtlinien der FDA in den USA und den GMP-Standards der EU konzipiert und errichtet wurden. Celltrion Healthcare bietet hochwertige, kosteneffektive Arzneimittel über ein umfangreiches globales Netzwerk an, das mehr als 110 Länder umfasst. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.celltrionhealthcare.com/en-us.