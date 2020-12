POTSDAM (dpa-AFX) - Gut 100 Tage nach dem ersten amtlichen Nachweis der Afrikanischen Schweinepest (ASP) in Brandenburg haben aus Sicht des Landesverbraucherschutzministeriums die Maßnahmen zur Eindämmung gegriffen. Es sei gelungen, innerhalb weniger Wochen riesige Teile des gefährdeten Gebietes einzuzäunen, sagte die Leiterin des ASP-Krisenstabs, Verbraucherstaatssekretärin Anna Heyer-Stuffer, am Mittwoch in einer Mitteilung.

Das Nationale Referenzlabor für Afrikanische Schweinepest - das Friedrich-Loeffler-Institut (FLI) - hat 375 ASP-Fälle beim Schwarzwild in Brandenburg amtlich bestätigt. Im Landkreis Spree-Neiße sind es 29 Fälle, im Landkreis Oder-Spree 228 und im Landkreis Märkisch-Oderland 118.