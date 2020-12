Yuyu Pharma wurde vom Ministerium für Gleichstellung und Familie als "familienfreundliches Unternehmen" ausgezeichnet

Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire) - Anerkennung für die Einführung und Umsetzung

herausragender familienfreundlicher Arbeitsbedingungen für Mitarbeiter



Yuyu Pharma (CEO Robert Wonsang Yu, KRX: 000220) erhielt vom Ministerium für

Gleichstellung und Familie Anerkennung für die Umsetzung einer

familienfreundlichen Personalpolitik. Bereits zum zweiten Mal wurde Yuyu vom

Ministerium derartig ausgezeichnet, da das Unternehmen bereits 2015 die

Zertifizierung eines "Besonders familienfreundlichen Unternehmens" erhielt. Die

Zertifizierung durch das Ministerium als "familienfreundliches Unternehmen" wird

an Unternehmen oder öffentliche Einrichtungen vergeben, die sich durch

vorbildliche Familienfreundlichkeit auszeichnen, wie etwa die Unterstützung von

Mitarbeitern während der Schwangerschaft, flexible Arbeitszeiten und die

Schaffung einer familienfreundlichen Kultur am Arbeitsplatz. Sie ist Teil der

Bemühungen des Ministeriums, die Vereinbarkeit von Beruf und Familie zu fördern.

Die Zertifizierung wird durch die Bewertung des Engagements des Unternehmens,

der Richtlinien und der Zufriedenheit der Mitarbeiter ermittelt.





Yuyu Pharma hat besonderen Wert darauf gelegt, Maßnahmen zu ergreifen, die esden Mitarbeitern ermöglichen, Familie und Beruf zu vereinbaren und dasWohlergehen der Mitarbeiter zu verbessern. So reduziert Yuyu beispielsweise dieArbeitszeiten schwangerer Mitarbeiterinnen, betreibt Pflege- undGesundheitsräume, bietet allen Mitarbeitern eine kostenlose Grippeschutzimpfungund vergibt College-Stipendien für Kinder von Mitarbeitern.Robert Wonsang Yu, CEO von Yuyu Pharma, sagte: "Ich glaube, dass es eine starkeBeziehung zwischen familienfreundlicher Politik und Mitarbeiterbindung gibt.Durch die Umsetzung solcher Richtlinien können wir bei Yuyu wertvolleMitarbeiter halten und auch die besten Fachkräfte rekrutieren. Mitarbeiterkönnen sich auch voll auf ihre Arbeit konzentrieren, wenn sie wissen, dassfamiliäre Verpflichtungen berücksichtigt werden. Wir hoffen, dass wir Yuyu mitdem Wachstum des Unternehmens weiterhin zu einem besseren Ort für Mitarbeitermachen können."Yuyu Pharma hat kürzlich ebenfalls weitere Auszeichnungen erhalten, wie z. B.die Auszeichnung "Jugendfreundliche Firma " des Ministeriums für Arbeit undBeschäftigung, die Aufzeichnung "Langlebige Firma" des Ministeriums für Handel,Industrie und Energie und den "Governor's Award für die Schaffung vonQualitätsarbeitsplätzen" der Provinz North Chungcheong.Informationen zu Yuyu PharmaYuyu Pharma (KRX: 000220) ist ein Pharmaunternehmen, das 1941 gegründet wurde.Das Unternehmen stellt pharmazeutische Produkte, medizinische Geräte undmedizinische Nahrungsmittel in Südkorea und Südostasien her und vertreibt undvermarktet diese. Derzeit arbeitet Yuyu Pharma an der Entwicklung neuerArzneimittel zur Behandlung von vergrößerter Prostata und vomTrockene-Augen-Syndrom.