- Geschäftsklima steigt in Mittelstand und bei Großunternehmen an

- Befragung der Firmen jedoch zum Großteil vor Bekanntgabe des harten Lockdowns

- Verschärfte Pandemielage macht Rückgang der Wirtschaftsleistung im ersten

Quartal wahrscheinlicher



Der Mittelstand zeigt sich in der ersten Dezemberhälfte noch relativ

unbeeindruckt von steigenden Neuinfektionen und den damit einhergehenden

Diskussionen über einen härteren Lockdown: Sein Geschäftsklima steigt um 1,4

Zähler auf -10,6 Saldenpunkte. Konkret waren die seit 16.12. geltenden

Schließung von Kitas, Schulen und vielen Geschäften im stationären Einzelhandel

bis mindestens zum 10. Januar allerdings noch nicht bekannt, als ein Großteil

der Antworten auf die Befragung zum Geschäftsklima abgegeben wurde. Insbesondere

die Beurteilung der aktuellen Geschäftslage verbessert sich. Nach einem Zuwachs

um 2,5 Zähler liegen die Lageurteile jetzt bei -7,8 Saldenpunkten. Der kleine

Verlust im November wurde damit mehr als aufgeholt. Die Erwartungen des

Mittelstands nehmen dagegen nur geringfügig zu (+0,4 Zähler auf -13,7

Saldenpunkte). Dabei dürften sich positive Aussichten auf eine mittelfristige

Entspannung durch den Einsatz von effektiven Impfstoffen und eine trübere Sicht

auf die nächsten Monate gegenseitig neutralisieren.







noch stärker als im Mittelstand. Mit einem deutlichen Plus von 4,7 Zählern auf

-2,4 Saldenpunkte bewegt sich das Geschäftsklima in Richtung Nulllinie, die den

langfristigen Mittelwert markiert. Bemerkenswert ist, dass nicht nur die

Stimmung in der Industrie weiter zunimmt (+3,8 Zähler), sondern sich auch das

Klima unter den großen Dienstleistern nach dem Rückschlag im November wieder

deutlich verbessert (+5,7 Zähler). Verantwortlich dürften vor allem die

industrienahen Dienstleistungsbereiche, wie etwa Transport- und

Logistikunternehmen sein.



Bei den kleinen und mittleren Unternehmen entwickelt sich im Dezember erneut das

Verarbeitende Gewerbe am besten. Hier verbessert sich das Geschäftsklima um 3,3

Zähler und auch die Exporterwartungen legen deutlich zu. Der Aufschwung in der

Industrie erweist sich als sehr robust, zusätzlichen Schwung könnte er im

Dezember durch die vorsichtige Aufhebung von Lockdown Maßnahmen bei einigen

europäischen Handelspartnern bekommen haben. Insbesondere aber unterstützt ein

hoher Rückstau von Aufträgen sowie die Nachfrage aus dem außereuropäischen

Ausland seit einigen Monaten den Industrieaufschwung.



Insbesondere das starke Wachstum in der Industrie dürfte das

Bruttoinlandsprodukt im Schlussquartal weitgehend stabilisiert haben. In der

zweiten Dezemberhälfte dürfte die Wirtschaftsleistung dann insbesondere aufgrund

der geschlossenen Geschäfte, aber auch wegen erweiterten Betriebsferien in

einigen Unternehmen, merklich zurückgegangen sein. "Da viele Betriebe aber

ohnehin in die Weihnachtsferien gehen, fallen die gesamtwirtschaftlichen

Verluste durch ein "Herunterfahren" bis Anfang Januar nur moderat aus. Die

verschärfte Pandemielage macht einen Rückgang des Bruttoinlandsprodukts im

ersten Quartal wahrscheinlicher, vor allem, wenn die Maßnahmen unzureichend

wirken und der harte Lockdown deshalb verlängert würde", sagt Dr. Fritzi

Köhler-Geib, Chefvolkswirtin der KfW. "Stärkere konjunkturelle Abwärtsrisiken

entstehen jedoch erst, wenn beispielsweise die mutierte Version des Virus

zusätzliche Eindämmungsmaßnahmen erzwingen und als Folge die Industrieproduktion

und Bautätigkeit einbrechen würden. Immerhin bleibt die berechtigte Hoffnung auf

den großflächigen Einsatz von hocheffektiven Impfstoffen sowie die Erfahrung der

rapiden Erholungsgeschwindigkeit im vergangenen Sommer. Selbst wenn die

Wirtschaft jetzt im Winter etwas tiefer einbrachen sollte, wäre dann ab dem

Frühjahr eine umso stärkere Aufholbewegung zu erwarten."



