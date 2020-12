Ölpreise legen weiter zu - Schwacher Dollar und US-Lagerdaten stützen

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben am Mittwoch an die Gewinne vom Vortag angeknüpft. Allerdings hielten sich die Preisaufschläge im Mittagshandel in Grenzen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordsee-Sorte Brent kostete zuletzt 51,42 US-Dollar. Das waren 33 Cent mehr als am Dienstag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 36 Cent auf 48,36 Dollar.

In den letzten Handelstagen des Jahres profitieren die Ölpreise von einer allgemein freundlichen Stimmung an den Finanzmärkten. Seit Beginn der Woche sorgten das Brexit-Handelsabkommen und ein neues Corona-Hilfsprogramm in den USA für Kauflaune an den Börsen.