NEW YORK (dpa-AFX) - Der Corona-Pandemie zum Trotz wird die Wall Street auch das turbulente Jahr 2020 mit Gewinnen beenden. Getragen wurde sie 2020 aber nicht etwa von sprudelnden Unternehmensgewinnen. Vor allem Billionen von US-Dollar der Notenbank und Regierung stabilisierten die Wirtschaft in der Krise. Die anhaltend hohen Corona-Infektionszahlen schrecken Investoren dabei schon länger nicht mehr. Ein Rekord jagt den nächsten, die Aktienbewertungen haben teils schwindelerregende Höhen erreicht. Die Wette lautet: 2021 wird angesichts der begonnenen Corona-Impfungen alles besser, Normalität kehrt zurück - auch in die Politik unter dem gewählten US-Präsidenten Joe Biden.

"Keine Zinsen, aber dafür unglaublich viel Geld, das einen Anlagehafen sucht. Garniert mit sehr optimistischen Anlegern", begründet Daniel Saurenz von Feingold Research die jüngste Rally. Sie trieb den Dow Jones Industrial erstmals in seiner Geschichte über die Marke von 30 000 Punkten. Das bedeutet ein Plus von mehr als sechs Prozent für 2020. Seit dem Corona-Börsencrash, der den Dow bis auf fast 18 200 Punkte im März sacken ließ, summieren sich die Gewinne auf rund zwei Drittel.