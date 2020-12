Präsident Ruhani weist Bedenken gegen iranischen Corona-Impfstoff zurück

TEHERAN (dpa-AFX) - Irans Präsident Hassan Ruhani hat Bedenken im Land gegen den iranischen Corona-Impfstoff zurückgewiesen. "Ohne eine wissenschaftliche Argumentation behaupten einige (im Land), dass der hiesige Impfstoff nutzlos ist", sagte Ruhani am Mittwoch. Ob der Impfstoff wirksam sei oder nicht, können nur die Wissenschaftler und Experten im Gesundheitsministerium nach Bekanntgabe der Ergebnisse beurteilen, betonte der Präsident auf seiner Webseite.

Hintergrund der Kontroverse ist der in dem Land entwickelte Corona-Impfstoff "Coviran Barekat", der am Dienstag erstmals bei drei Personen getestet wurde. Für einige Iraner ist die Herstellung eines eigenen Impfstoffs ein wissenschaftlicher Durchbruch, für andere hingegen ein riskantes Experiment. Ihrer Meinung nach sollte man besser Impfstoffe aus Ländern besorgen, die wissenschaftlich auf einem höheren Niveau sind als der Iran. Mit dem Hashtag "Kauft Impfstoffe" wird dieser Standpunkt in sozialen Medien befürwortet.