Anlegerverlag TUI: starker Aufschwung zum Jahresende! Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 30.12.2020, 12:48 | 86 | 0 | 0 30.12.2020, 12:48 | Foto: www.anlegerverlag.de Man könnte sagen: der Vogel fliegt wieder! Nachdem TUI bis zum Weihnachtsfest extrem zu kämpfen hatte und der Kurs in die Bedeutungslosigkeit abgestürzt ist, geht es seitdem wieder steil bergauf. Genau so hatte man es sich erwünscht und genau so ist es auch gekommen. TUI ist und bleibt eine große Nummer, die vom Aktienmarkt so schnell nicht verdrängt werden kann! Anleger-Tipp: Wir haben heute ein ganz besonderes Geschenk für Sie. Denn in unserem neuen Sonderreport stellen wir Ihnen die größten Aktien-Favoriten für 2021 vor. Einfach hier klicken. Wer TUI schon abgeschrieben hatte, wird nun eines besseren belehrt! Denn Kontinuität zahlt sich an dieser Stelle aus, TUI wird noch einige Gewinne für die Anleger parat haben. Allerdings braucht es Geduld, denn im Zuge der Coronakrise muss TUI erst wieder auf die Beine kommen. Klar, dass man da noch nicht die gleichen Werte wie bereits vor einem Jahr aufweisen kann. Aber die Zeit wird kommen! Sobald ein gewisses Maß von Herdenimmunität vorhanden ist, wird TUI wieder richtig durchstarten können. Die erste, gute Anlegerstimmung für diesen Fall ist bereits auf dem Weg, das beweisen die aktuellen Werte! Man sollte also dran bleiben und diese Situation mitnehmen! Heute geht es bereits um sagenhafte 2 Prozent nach oben, wodurch der Kurs um 0,104 Euro ansteigen kann. Neuer Kurswert: 5,304 Euro! Fazit: Bei TUI geht’s jetzt wieder richtig rund. Aber zählt die Aktie auch zu den Gewinnern von morgen? Wir haben in unserem brandaktuellen Sonderreport die Favoriten für 2021 für Sie zusammengestellt. Den Report können Sie hier ausnahmsweise kostenlos anfordern.



