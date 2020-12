Wohneigentum verliert an Boden (FOTO)

Berlin (ots) - Erstmals seit 1993 ist der Anteil der Haushalte, die in ihren

eigenen vier Wänden leben, in Deutschland wieder rückläufig. Die

Wohneigentumsquote lag 2018 nur noch bei 42 Prozent, wie eine Analyse von

empirica und LBS Research ergab.



Dass in keinem anderen EU-Land so wenige Haushalte in einer eigenen Immobilie

leben wie in Deutschland, ist bekannt. Dass die Wohneigentumsquote hierzulande

aber nicht einmal mehr steigt, sondern im Gegenteil sogar wieder rückläufig ist,

kristallisiert sich gerade erst heraus: Im Jahr 2018 wohnten in Deutschland rund

42 Prozent aller Haushalte im Eigentum - das ist 1 Prozentpunkt weniger als vor

fünf Jahren.







Verbrauchsstichprobe (EVS) des Statistischen Bundesamts durch das Berliner

Forschungsinstitut empirica in Zusammenarbeit mit LBS Research.



Die EVS wird nur alle fünf Jahre erhoben, ermöglicht aber unter anderem aufgrund

der detaillierten Erfassung von Einkommens- und Vermögenskomponenten einen

besonders eingehenden Blick auf die Zusammenhänge der Vermögensbildung (mehr zur

Datenbasis unten).



Die Ergebnisse im Einzelnen



Auch drei Jahrzehnte nach der Wende ist die Entwicklung der Wohneigentumsbildung

in Deutschland nicht ohne eine Differenzierung nach Ost und West zu erklären.

Während die alte Bundesrepublik in den 1980er Jahren noch große Fortschritte

gemacht hatte, es im Nachwende-Westdeutschland aber schon Ende der 1990er erste

spürbare Dämpfer gab, wurde der Erwerb einer eigenen Immobilie in Ostdeutschland

erst nach der Wiedervereinigung zu einer echten Option. Es setzte ein kräftiger

Aufholprozess ein, dieser ist nun jedoch ins Stocken geraten - und der Abstand

zum Westen ist noch immer groß (Grafik):



Mit gut 36 Prozent lag die Wohneigentumsquote in Ostdeutschland im Jahr 2018

nach wie vor um einiges unter jener von knapp 45 Prozent in Westdeutschland.



Die zuletzt schleppende Entwicklung ist laut LBS Research allerdings kein

ostdeutsches Spezifikum, sondern basiert auf gesellschaftlichen und

wirtschaftlichen Phänomenen, die in ganz Deutschland zu finden sind:



Es fehlt vor allem an Nachwuchseigentümern. Dass der Anteil der 70- bis

79-Jährigen in Wohneigentum - wenn auch auf unterschiedlichen Niveaus - in West

wie Ost im Laufe der vergangenen 20 Jahre kräftig gestiegen ist, erklärt sich

durch einen Generationseffekt: Die westdeutschen Senioren von heute hatten es in

jüngeren Jahren vor allem dank ihres Wohlstandsvorsprungs leichter als die

Kriegsgenerationen, zu Wohneigentum zu kommen. Und die allermeisten von ihnen

wohnen eben auch jetzt noch in jenem Häuschen, das sie oftmals in den 1970er



