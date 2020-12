DGAP-News: MOBOTIX AG / Schlagwort(e): Personalie

MOBOTIX AG: Wiederbestellung des Finanzvorstandes Klaus Kiener



30.12.2020 / 13:48

Der Aufsichtsrat hat in seiner Sitzung am 15. Dezember 2020 Herrn Diplom-Betriebswirt Klaus Kiener bis zum 31. März 2023 zum Finanzvorstand (CFO) der MOBOTIX AG wiederbestellt.



Er ist weiterhin für die Bereiche Finanzen, Corporate Planning, Investor Relation, Recht/Compliance/Datenschutz, Organisation, IT-Services, Einkauf sowie Logistik/Zoll verantwortlich.



Klaus Kiener hat maßgeblich das Restrukturierungsprogramm „Fit for the Future" mit dem im Juni 2017 neubestellten Vorstandsvorsitzenden und CEO Thomas Lausten entwickelt und erfolgreich umgesetzt.