WIESBADEN (ots) - Im November 2020 sind in Deutschland nach vorläufigen

Ergebnissen mindestens 84 480 Menschen gestorben. Wie das Statistische Bundesamt

(Destatis) weiter mitteilt, waren das 11 % beziehungsweise 8 186 Menschen mehr

als in den Jahren 2016 bis 2019 durchschnittlich im November verstorben waren.

Dies geht aus einer Sonderauswertung der vorläufigen Sterbefallzahlen hervor,

die aktuell bis Ende November zur Verfügung steht. Mehr als 80 000 Sterbefälle

in einem November gab es zuletzt im Jahr 1974 - damals wurden 81 006 Sterbefälle

gezählt.



Differenz zum Durchschnitt hat in den Novemberwochen zugenommen





Die Differenz der Sterbefallzahlen zum Durchschnitt der Vorjahre ist über alleNovemberwochen hinweg angewachsen. Insgesamt wurden für die letzte Novemberwoche(48. Kalenderwoche vom 23. bis 29. November) bislang 20 699 Sterbefälle gemeldet- das sind 14 % oder 2 525 Fälle mehr als im Durchschnitt der Jahre 2016 bis2019. Die Zahl der Todesfälle von Personen, die zuvor laborbestätigt an COVID-19erkrankt waren, stieg zeitgleich von Woche zu Woche. In der 48. Kalenderwochegab es insgesamt 2 579 beim Robert Koch-Institut gemeldete COVID-19-Todesfälle.Das sind 639 mehr als noch in der Vorwoche.Zunahme der Sterbefälle vor allem in der Altersgruppe der ab 80-JährigenDie überdurchschnittlich hohen Sterbefallzahlen im November 2020 sind fastausschließlich auf eine Zunahme von Sterbefällen in der Altersgruppe der ab80-Jährigen zurückzuführen (+8 192 Fälle oder +19 % über dem Durchschnitt derJahre 2016 bis 2019). Die Sterbefallzahlen der unter 80-Jährigen sind hingegenauf dem Niveau der Vorjahre. Laut den Zahlen des RKI treten Todesfälle durchCOVID-19 gehäuft bei Menschen ab 80 Jahren auf.Langfristig betrachtet hat sich auch die Altersstruktur der Bevölkerung in denvergangenen Jahren verändert. Die Zahl der Menschen ab 80 Jahren ist von 2015bis 2019 von 4,7 Millionen auf 5,7 Millionen gestiegen. Neben den direkten undindirekten Folgen der COVID-19-Pandemie können auch solche Verschiebungen in derAltersstruktur der Bevölkerung zu überdurchschnittlichen Sterbefallzahlenbeitragen. Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie können allerdings auch dafürsorgen, dass weniger Sterbefälle durch andere Infektionskrankheiten wiebeispielsweise die Grippe verursacht werden, was sich ebenfalls auf dieDifferenz zum Durchschnitt auswirkt. Über die Häufigkeit einzelner Todesursachenkönnen die Sterbefallzahlen jedoch keine Auskunft geben.Sterbefälle in Sachsen im November 39 % über dem DurchschnittBesonders auffällig ist die Entwicklung der Sterbefallzahlen in Sachsen. DieDifferenz zum Durchschnitt der vier Vorjahre nahm dort im November von Woche zu