Mit Exchange Traded Commodities können Anleger unmittelbar von einem Anstieg des Goldpreises profitieren.

Der Goldpreis legte im Verlauf des turbulenten Jahres 2020 eine beachtliche Rally hin. Verzeichnete der Preis noch am 19. März 2020 einen Jahrestiefststand bei 1.467 USD, so legte er bis zum 6. August 2020 um mehr als 40 Prozent auf das Allzeithoch bei 2.063 US-Dollar zu. Danach war der Höhenflug vorerst einmal beendet und der Goldpreis (ISIN: XC0009655157) gab bis Ende November auf bis zu 1.777 USD nach.

Für Privatanleger mit der Markteinschätzung, dass sich der Goldpreis in den nächsten Monaten oder Jahren wieder positiv entwickeln wird, stehen zahlreiche Veranlagungsmöglichkeiten zur Verfügung. Neben dem physischen Besitz von Gold in Form von Barren und Münzen können Anleger mit Tracker-Zertifikaten, die den Goldpreis eins zu eins abbilden, bei denen aber das Bonitätsrisiko des Emittenten in Kauf genommen werden muss, auch in mit physischem Gold hinterlegte ETCs, wie beispielsweise in den EUWAX Gold oder XETRA Gold, investieren.