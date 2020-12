BERLIN (dpa-AFX) - In Berlin bleiben Demonstrationen an Silvester verboten. Das Verwaltungsgericht Berlin hat einen entsprechenden Eilantrag gegen das nach der aktuellen Infektionsschutzverordnung des Senats geltende Demonstrationsverbot abgelehnt (Az.: VG 1 L 458/20). Das teilte das Gericht am Mittwoch auf Anfrage mit und kündigte eine Pressemitteilung zur Begründung der Entscheidung an.

Dabei ging es aber nicht um die "Querdenken"-Demonstration gegen staatliche Beschränkungen in der Corona-Krise, die ursprünglich ebenfalls für Silvester angemeldet worden war. Die Organisatoren hatten sie nach Bekanntwerden des Versammlungsverbots auf den 30. Dezember vorverlegt. Die Polizei hatte die Demonstration anschließend verboten. "Querdenken"-Initiator Michael Ballweg hatte dazu aufgerufen, sich an das Verbot zu halten.

In Stuttgart sind für den Silvesterabend vier Demonstrationen mit Bezug zu den Corona-Maßnahmen oder der Corona-Impfung geplant. Anders als in Berlin sind Kundgebungen in Baden-Württemberg erlaubt. Ballweg kündigte am Mittwoch an, an einer Demo in Stuttgart teilzunehmen./ah/DP/mis