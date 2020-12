FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Europäische Zentralbank (EZB) hat die jüngste Aufwertung des Euro genau im Blick. "Wir beobachten die Wechselkursentwicklung sehr genau und wir werden das auch in der Zukunft tun", versicherte der Gouverneur der finnischen Notenbank, Olli Rehn, in einem am Mittwoch veröffentlichten Interview der "Börsen-Zeitung". "Der Wechselkurs beeinflusst den Wachstums- und Inflationsausblick und ist damit ein wichtiger Parameter beim Erreichen des Inflationsziels", sagt Rehn.

So profitiert der Euro schon länger von einer breitangelegten Kursschwäche des US-Dollar. In der Nacht auf Mittwoch stieg der Kurs der Gemeinschaftswährung bis knapp unter 1,23 US-Dollar und damit auf den höchsten Stand seit April 2018. Die EZB verfolgt bei ihrer Geldpolitik ausdrücklich kein Wechselkursziel. "Das heißt aber nicht, dass die Aufwertung nicht von Bedeutung ist", sagte Rehn.