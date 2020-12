Mitte 2019 haben UBM und S Immo das Projekt QBC 1&2 an EPH European Property Holdings verkauft. Dies war ein Forward-Deal. Jetzt hat das Closing stattgefunden.QBC 1&2 liegt am Wiener Hauptbahnhof. Es gibt dort eine vermietbare Fläche von 38.700 Quadratmetern, in einer Tiefgarage stehen 680 Stellplätze zur Verfügung. Das Gesamtvolumen des Projekts liegt bei mehr als 230 Millionen Euro. Dabei entfallen 150 Millionen Euro ...