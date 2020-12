BGA-Präsident Anton Börner zum geplanten EU-China-Abkommen

Berlin (ots) - "Das auslaufende Jahr 2020 hält noch einmal eine gute Nachrichtbereit: Das von der deutschen Ratspräsidentschaft ausgehandelteInvestitionsschutzabkommen wird für eine größere Rechtssicherheit und bessereWettbewerbsbedingungen für europäische Unternehmen sorgen, die in Chinainvestieren. Es ist höchste Zeit, dass die Asymmetrie beim Marktzugang fürInvestitionen zwischen der EU und China beseitigt wird.Der Zugang durch das 'Comprehensive Agreement on Investment' ist zwar noch nichtvoll umfassend, dennoch haben wir nun die begründete Hoffnung, dass sichproblematische Situationen wie erzwungener Technologietransfer und dieDiskriminierung von EU-Unternehmen durch chinesische Staatsbetriebe verbessernwerden. Entscheidend wird natürlich sein, wie das Abkommen in China gelebt, alsoin Geschäftspraxis umgesetzt wird. Ebenso wird die verdeckte Subventionierungvon Geschäften durch Staatsunternehmen weiter eine Herausforderung bleiben.Für China ist das Abkommen ebenfalls ein Erfolg: Chinesische Investoren könnensich mit dem Abkommen einen vertraglich garantierten, langfristigen Zugang zumeuropäischen Markt sichern."Pressekontakt:Ansprechpartner:André SchwarzPressesprecherTelefon: 030/ 59 00 99 520Telefax: 030/ 59 00 99 529Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/6564/4801967OTS: BGA Bundesverb. Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen e.V