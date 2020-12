Maple Gold schliesst 10 Millionen CAD Bought-Deal-Finanzierung ab

Im Rahmen des Angebots hat das Unternehmen insgesamt 27,8 Millionen Stammaktien zu einem Preis von 0,36 C$ pro Stammaktie (der "Angebotspreis") verkauft und damit einen Bruttoerlös von rund 10 Millionen C$ erzielt. Das Unternehmen hat dem Underwriter außerdem eine Mehrzuteilungsoption eingeräumt, die jederzeit bis zu 30 Tage nach Abschluss des Angebots ganz oder teilweise ausgeübt werden kann, um bis zu 4.170.000 zusätzliche Stammaktien zum Angebotspreis zu erwerben.

Das Unternehmen beabsichtigt, den Nettoerlös des Angebots zur weiteren Förderung des Goldprojekts Douay, für allgemeine Unternehmenszwecke und zur Finanzierung zukünftiger potenzieller Wachstumsmöglichkeiten zu verwenden.

Das Angebot wurde mittels eines Kurzprospekts in allen Provinzen Kanadas durchgeführt und in den Vereinigten Staaten im Rahmen einer Privatplatzierung angeboten.

Der Underwriter erhielt eine Barprovision (die "Underwriter's Fee") in Höhe von 6 % des Bruttoerlöses aus dem Offering, außer (i) in Bezug auf Stammaktien, die an bestimmte President's-List-Zeichner verkauft wurden; in diesem Fall wurde die Underwriter's Fee auf 3 % reduziert und (ii) in Bezug auf Stammaktien, die an Agnico Eagle Mines Limited verkauft wurden; in diesem Fall wurde keine Underwriter's Fee gezahlt.

Die angebotenen Wertpapiere wurden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in seiner aktuellen Fassung registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten nicht angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind registriert oder von der Registrierungspflicht befreit. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch die Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots dar, noch dürfen die Wertpapiere in einer Jurisdiktion verkauft werden, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf ungesetzlich wäre.