Mein Performance-Update für Dezember 2020 zu Börsen, Depot, Wikis

Der Dezember liegt hinter uns und es war erneut ziemlich volatil an den Börsen. Die Hoffnung auf ein Ende der Corona-Pandemie ist die Achse, um die herum die Börsen schwanken. Einerseits steigen die Infektions- und Todeszahlen weiter an und gehen mit Verschärfungen bei Kontaktsperren und Lockdowns einher, andererseits hat weltweit das Impfen begonnen.

So hält der Favoritenwechsel weiter an; die Börse spielt bereits die Gewinner der Post-Coronazeit, wenn ab Sommer 2021 eine weitgehende Rückkehr zum "Normalzustand" erreicht worden ist. Allerdings ist dieses Szenario noch keinesfalls sicher. Des Weiteren bekommen die Big Techs immer mehr Gegenwind, sowohl in den USA als nun auch verstärkt in China, und das trübt ihre Entwicklungsperspektiven ein. Viele Auguren setzen daher auf kleinere Technologiewerte aus der zweiten und dritten Reihe, weil diese hohes Wachstum versprechen und oft auf Übernahmephantasie mitbringen, weil die für Big Tech die vermeintlich einfachste Option sind, das eigene, abflachende Wachstum zu pimpen. Ein nicht unrealistische Annahme, da Big Tech über reichlich Cash verfügt, das irgendwie unter die Leute gebracht werden muss - und Aktienrückkäufe alleine sind keine zukunftsweisende Option, wie IBM seit vielen Jahren vortrauerspielt.