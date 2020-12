Waterland unterstützt Zusammenschluss von MEDIAN mit britischer Gruppe Priory zur Schaffung eines europäischen Marktführers im Bereich der medizinischen Rehabilitation

Hamburg / London (ots) - Die Beteiligungsgesellschaft Waterland Private Equity

erwirbt das britische Gesundheitsunternehmen Priory. Ziel ist es, in Kombination

mit dem deutschen Portfoliounternehmen MEDIAN einen führenden europäischen

Rehabilitationsanbieter aufzubauen, der unter Nutzung des gemeinsamen Know-hows

noch wertvollere Beiträge zur Weiterentwicklung der Gesundheitssysteme in den

jeweiligen Ländern leisten soll. Verkäufer von Priory ist der US-amerikanische,

börsennotierte Gesundheitskonzern Acadia. Details zur Transaktion, die bis Ende

Januar 2021 abgeschlossen sein soll, werden nicht bekannt gegeben.



Die 1980 gegründete Priory Group ist ein in Großbritannien führender Betreiber

von Einrichtungen zur Behandlung von psychischen Krankheiten, neurologischen

Verletzungen, Suchtkrankheiten und Essstörungen sowie weiteren Krankheitsbildern

wie Lern- und Verhaltensstörungen. Pro Jahr werden in den landesweit über 450

Einrichtungen mehr als 30.000 Patienten behandelt.







Betreiber von Rehabilitationskliniken und -einrichtungen und erreicht regelmäßig

Spitzenwerte in der Patientenzufriedenheit. In den 120 Einrichtungen mit 18.500

Betten und Plätzen werden stationär und teilstationär Rehabilitations-, Akut-

und Teilhabebehandlungen angeboten, die von Neurologie, Orthopädie, Kardiologie

und Psychiatrie bis hin zur Suchtbehandlung reichen. Die Gruppe hat 2020 ein

einzigartiges, dezidiertes Rehabilitationskonzept für Corona-Erkrankte aufgelegt

und setzt stark auf digitale Nachsorge, eine eigene Patienten-App, das

Wiedereingliederungs-Werkzeug für Arbeitslose "M-Check" und Big-Data-Analysen

zur Individualisierung von Therapiepfaden.



Dr. André Schmidt, CEO von MEDIAN, erklärt die gemeinsamen Ziele: "Bei MEDIAN

schreiben wir den engen medizinischen Austausch über Erfahrungen und

Innovationen groß - davon profitieren Patienten und Kostenträger. Priory wird in

diesem Sinne umfangreiches, zusätzliches Know-how auf seinen Spezialgebieten

einbringen. Umgekehrt kann Priory von MEDIANs einzigartiger Kombination aus

Spitzenmedizin, höchsten Qualitätsstandards und Digital-Expertise profitieren

sowie in neue Behandlungsgebiete und die Nachsorge vorstoßen. Gegenseitig werden

wir voneinander lernen, wenn es um eine weitere enge Zusammenarbeit mit dem

National Health Service beziehungsweise den Kranken- und Rentenversicherungen

sowie Ministerien und Behörden geht - wir wollen in beiden Ländern zuverlässiger Seite 2 ► Seite 1 von 2



