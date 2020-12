Ölpreise kaum verändert

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben sich am Mittwoch kaum bewegt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordsee-Sorte Brent kostete zuletzt 51,16 US-Dollar. Das waren 7 Cent mehr als am Dienstag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel hingegen um 10 Cent auf 47,91 Dollar.

Der Handel verlief kurz vor dem Jahresende eher richtungslos. Die in den USA in der vergangenen Woche stärker als erwartet gefallenen Rohöllagerbestände stützten die Ölpreise nicht. Die Vorräte sanken laut Energieministerium um 6,1 Millionen Barrel auf 493,5 Millionen Barrel. Volkswirte hatten mit einem Rückgang um 3,1 Millionen Barrel gerechnet.