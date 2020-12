USA verhängen Sanktionen nach Verurteilung der 'Citgo 6' in Venezuela

WASHINGTON (dpa-AFX) - Nach der Verurteilung von sechs ehemaligen Öl-Managern zu langen Haftstrafen in Venezuela haben die USA gegen die zuständige Richterin und den Staatsanwalt Sanktionen verhängt. Der Korruptionsprozess gegen die als "Citgo 6" bekannten Männer sei politisch motiviert gewesen, und es habe an Garantien für faire Verfahren gefehlt, teilte US-Außenminister Mike Pompeo am Mittwoch mit.

Bei den Männern handelt sich um einst führende Mitarbeiter von Citgo, der US-Tochter des staatlichen venezolanischen Ölkonzerns PDVSA. Sie seien Ende 2017 unter falschen Vorsätzen nach Venezuela gelockt und zu Unrecht inhaftiert worden, kritisierte Pompeo.