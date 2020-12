Corona-Tests für alle Flugreisenden in Luxemburg Nachrichtenagentur: dpa-AFX | 30.12.2020, 19:12 | 68 | 0 | 0 30.12.2020, 19:12 | LUXEMBURG (dpa-AFX) - Bei der Ankunft in Luxemburg können alle Flugpassagiere ab dem 2. Januar neben einem PCR-Test auf das Coronavirus auch einen Schnelltest erhalten. Sie bekommen dafür einen kostenlosen Gutschein, wie das Verkehrsministerium am Mittwoch mitteilte. Die Tests sind vor allem für Reiserückkehrer aus Urlaubsgebieten gedacht. Nach einem Schnelltest können die Passagiere den Flughafen sofort verlassen und bekommen das Ergebnis innerhalb von drei Stunden in einer SMS mitgeteilt. Bei einem positiven Ergebnis nehmen die Behörden Kontakt auf und geben weitere Anweisungen. Der PCR-Test am Flughafen wird bereits seit Mai angeboten. Passagiere sollen schon vor der Landung auf beide Testangebote hingewiesen werden. Bislang nutzen nach Angaben des Ministeriums rund 30 Prozent der ankommenden Flugpassagiere das Angebot zu einem PCR-Test. Die zusätzlichen Schnelltests sollen vor allem in Spitzenzeiten mit höherem Reiseaufkommen für eine höhere Beteiligung sorgen./pz/DP/nas



Diesen Artikel teilen

0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer