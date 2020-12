Tuff Group AG: Tuff Group AG beabsichtigt außerplanmäßige Abschreibung auf das Anlagevermögen

Frankfurt am Main, 30. Dezember 2020: Die Tuff Group AG wird im Zuge der Aufstellung des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2019 eine außerplanmäßige Abschreibung in Höhe von EUR 33.215.000,00 auf den Bilanzwert der Geschäftsanteile an ihrer einzigen Tochtergesellschaft, der Tuff Offshore Pte. Ltd, die als Anlagenbauunternehmen im Bereich Öl und Gas tätig ist, vornehmen.

Die Abschreibung erfolgt aufgrund einer Neubewertung des Anlagevermögens, die zur Berücksichtigung makroökonomischer Veränderungen im Rahmen der Aufstellung des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2019 vorgenommen wurde. Die weltweite Nachfrage nach Öl und Gas ist erheblich gesunken. Dieser Umstand hat somit auch wesentlichen Einfluss auf die Bewertung der Geschäftsanteile an der einzigen Tochtergesellschaft, der Tuff Offshore Pte. Ltd, die Anlagenbauprojekte im Bereich Öl- und Gasförderung durchführt.

Ein zusätzlicher Abwertungsbedarf für den Bilanzwert der Anteile im Jahr 2020 als Auswirkung der Corona-Pandemie ist nicht zu erwarten.

Die Abschreibung verringert nicht nur den Wert der Finanzanlagen in der Bilanz, sondern auch das EBIT sowie das Jahresergebnis. Auf den Cashflow hat die außerplanmäßige Abschreibung dagegen keine Auswirkungen. Die Abschreibung hat außerdem keine Auswirkungen auf den nach internationalen Rechnungslegungsgrundsätzen (IFRS) aufzustellenden Konzernabschluss 2019 der Tuff Group AG.

