BigBrainBank revolutioniert Finanzbrokerage-Trading-Ökosystem mit digitaler Bank

LONDON, 30. Dezember 2020 /PRNewswire/ -- BigBrainBank hat mit der bevorstehenden Einführung der BigBrainBank Digital Bank im ersten Quartal 2021 noch einmal eine Nasenlänge zugelegt. Nach dem Erfolg der TheBrain AI Trade Strategies App, die auf Basis von künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen Investmentideen liefert, entwickelt BigBrainBank sein Produkt weiter und bietet nun integrierte Unterstützung über verschiedene Kunden-Touchpoints im Finanzdienstleistungsökosystem an.

BigBrainBank verbindet Menschen, Technologie, Broker-Handelsplattformen und Crowdfunding für Mikrofinanzierungsdienste - alles innerhalb eines Ökosystems. Wir vereinfachen Transaktionen und Zahlungen.



BigBrainBank verbindet Menschen, Technologie, Broker-Handelsplattformen und Crowdfunding für Mikrofinanzierungsdienste - alles innerhalb eines Ökosystems. Wir vereinfachen Transaktionen und Zahlungen.



Der Fluss von Geldern , Handel und Dienstleistungen ist lückenlos und fördert gleichzeitig das gegenseitige Wachstum, die strategische Zusammenarbeit und Kosteneinsparungen für alle Marktteilnehmer.



Der Fluss von Geldern, Handel und Dienstleistungen ist lückenlos und fördert gleichzeitig das gegenseitige Wachstum, die strategische Zusammenarbeit und Kosteneinsparungen für alle Marktteilnehmer.



Wir unterstützen eine Crowdfunding-Plattform mit Mechanismen und Ressourcen innerhalb eines integrierten Systems, um Gemeinschaften und Startups zu unterstützen.

Der CEO von BBB, Dato' Dr. Brendon Yong, erklärt: „Digitales Banking ist der Weg in die Zukunft, da wir Händler und Broker miteinander verbinden und darüber hinaus eine wachsende Datenbank von Kunden erreichen, die in der Lage sind, sich zu verbinden und zu konvergieren, wenn wir im Laufe der Zeit weitere Produkte und Dienstleistungen in das BigBrainBank Digital Bank Portfolio aufnehmen."

Zu den Ökosystempartnern der Phase 1 gehören vertrauenswürdige Broker wie Tradeview Markets, Lirunex, LMAX und CWG Markets. BigBrainBank verhandelt aktuell auch mit anderen Unternehmen, wie Brokern, Banken und Finanzinstituten, um weitere Produkte und unterstützende Dienstleistungen zur Verstärkung der digitalen Bank einzubringen.

Für die Zukunft plant die BigBrainBank einen virtuellen Start von TheBrain und kündigt die nächste Entwicklungsphase mit speziellen Promotionen für TheBrain-Abonnenten an, mit der Unterstützung verschiedener vertrauenswürdiger Broker. Weitere Details werden später bekannt gegeben.

BigBrainBank ist ein Fintech-Edutech-Unternehmen, das sich auf finanzielle Bildung und Finanzwissen spezialisiert hat. Die Gründer und das Management-Team sind Branchenexperten mit integrierter Erfahrung und Expertise in ihren Fachgebieten.

