Commerce Resources Corp. gibt die Lieferung einer Säurespatprobe bekannt

31. Dezember 2020 - Commerce Resources Corp. (TSXv: CCE, FSE: D7H0) (das „Unternehmen“ oder „Commerce“) gibt bekannt, dass das Unternehmen auf Anfrage einer Branchengröße eine Säurespatprobe aus der Seltenerd- und Flussspatlagerstätte Ashram geliefert hat. Die 0,5 kg-Probe enthält > 97% CaF2 und wurde von Hazen Research unter Verwendung der in ihren Einrichtungen in Colorado, USA, entwickelten Front-End-Aufbereitungsmethode hergestellt (siehe Pressemitteilung vom 30. November 2020). Hazen Research entwickelt auch das Flussdiagramm für die Ausbringung der primären Seltenerdelemente (REE). Es wurden zwei Basismethoden entwickelt, um die Ausbringung von Flussspat mit hohen Gehalten zu ermöglichen. Sie werden weiterhin evaluiert, um die optimale Methode zu bestimmen und gleichzeitig die gesamte REE-Ausbringung zu maximieren.

In den letzten Monaten sind zahlreiche Probenanfragen von verschiedenen globalen Rohstoffhandelsunternehmen sowie von bestimmten Endnutzern eingegangen, da das Unternehmen seine Fähigkeit unter Beweis gestellt hat, Säurespat aus seiner Seltenerd- und Flussspatlagerstätte Ashram zu gewinnen. Das Interesse am Markt für neue Flussspatquellen nimmt weiter zu und versetzt die Ashram-Lagerstätte in eine beneidenswerte Position, um von einem Nebenprodukt zu profitieren, das vernachlässigbare Auswirkungen auf den primären REE-Ausbringungskreislauf hat.

Chris Grove, President des Unternehmens, erklärt: „Wir sind sehr zufrieden mit den positiven Ergebnissen, die Hazen bei der Herstellung dieser Probe von Flussspat in Säurequalität erzielt hat, und sind begeistert, diese Probe gemäß den Anforderungen der Branche geliefert zu haben. Wir freuen uns auf die Erreichung weiterer Meilensteine, was durch den kürzlich erfolgten Abschluss beider Finanzierungen finanziert wird, und sind schließlich sehr dankbar für das Interesse, das wir von Investoren an den laufenden Entwicklungsarbeiten an unserer REE-/ Flussspat-Lagerstätte Ashram erhalten haben.“

Die Lagerstätte Ashram ist nicht nur eine der weltweit größten Seltenerdlagerstätten, sie ist auch eine der größten Flussspatlagerstätten der Welt. Die Produktion von Seltenen Erden und Flussspat wird zurzeit von China dominiert, weshalb Ashram eine einzigartige Position zuteil wird, um möglicherweise die Versorgung mit diesen beiden kritischen Rohstoffen zu sichern. Sowohl Seltenen Erden als auch Flussspat werden vom US-Innenministerium und der Europäischen Union als kritische/strategische Rohstoffe gewertet.