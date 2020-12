Betrüblich muss es für einen grünen Verkehrsminister und seine »Auto-weg-Agenda« sein, wenn die Luft in den Straßen so sauber ist, dass sie keine Fahrverbote rechtfertigen. Wie treibt man also die Messwerte für Luftschadstoffe nach oben? Die Stuttgarter Lösung ist einfach: Man lässt die Messstation einfach in die Nähe der Auslassöffnungen einer Gasheizung rücken, so wie

Der Beitrag Stuttgarter Luft: Der NO2-Trick mit der Gasheizung erschien zuerst auf Tichys Einblick.

Ein Beitrag von Holger Douglas.