MedMira wurde an der Börse abgestraft aber so wie es aussieht zu Unrecht. Das Unternehmen geht konsequent seinen Forschungsweg mit bahnbrechenden Neuerungen und Plattformtechnologie!

MedMira Inc. (TSX-V: MIR.V) hat ihren erfolgreichen Covid-19 Test upgedated nun genannt REVEALCOVID-19TMPLUSTotal Antibody Test. Dieser kann nun alle Antikörper aufspüren die sowohl gegen Nucleocapside als auch Stachelregionen des SARS-CoV-2 wirken. REVEALCOVID-19TMPLUSTotal Antibody Test ist das Update von MedMira’s REVEALCOVID-19TMTotal Antibody Test der bereits alle Antikörpertests aus den neuesten Entwicklungen und Anforderungen rund um die COVID-19 Impfstofee global adressiert.

Die beiden Impfstoffe von Pfizer und Moderna die bereits in den USA und Kanada zugelassen wurden, generieren neutralisierende Antikörper gegen die Stachelproteine des SARS-CoV-2 Virus um somit den notwendigen Impfschutz von geimpften Personen aufzubauen. Nachdem un schon zwei Mutationen des SARS-CoV-2 Stachelproteins bekannt sind führt dies umso mehr zu einem schnellen Einsatz des verbesserten Antikörpertest um diese spezifischen Antilörper zu identifizieren. Der REVEALCOVID-19TMPLUS Total Antibody Test ist so ausgelegt dass er zusätzlich Antikörper und die Stacheln erkennen kann. Dies bedeutet einen massiven Mehrwert des MedMira Tests in der simultanen Entdeckung von Antikörpern in Nucleocapsid und Stachelproteinen! Die Anwendung ist genauso einfach wie beim bishergien Test. MedMira wird innerhalb von 10 Werktagen komplett neue Eingaben für dei FDA Zulassung in den USA und auch bei den Kanadischen Behörden machen.

Kommentar von MedMira CEO Hermes Chan:

“The beauty of MedMira’s RVF® Technology is the ability to pivot toward the current needs. As the stage of the pandemic shifts to vaccination, it is imperative that MedMira can adjust. As a result, and in consultation with our partners, MedMira decided to move forward with a simple solution by launching REVEALCOVID-19TMPLUSTotal Antibody,” said Hermes Chan, CEO of MedMira Inc. “This shall enable us to introduce the new product version and address the additional market demands, focussing our attention on the production of 50,000 units of REVEALCOVID-19™ PLUS Total Antibody Test daily. This will position MedMira as a major contender in the coming months, as the vaccines are now being administered globally. The knowledge gained during the original EUA application has been invaluable.”

Tagesproduktion von 50.000 Tests! Das ist Musik in meinen Ohren und ich denke das werden auch die großen Pharmafirmen sich genau anschauen...

Ich bin in MedMira investiert auch wenn dies nach wie vor sehr spekulativ ist.

Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien einen guten Rutsch in 2021 siwe Gesundheit, Glück und Segen fürs Neue Jahr. Bleiben Sie gesund!

Dies ist keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Aktien. Jeder muss selber wissen was für ein Risiko er eingehen kann und sich zutraut. Jeder ist für sich selber verantwortlich.

Achtung Interessenkonflikt: Ich besitze die im Artikel besprochenen Aktien bzw. sind diese im SRC Mining Special Situations Zertifikat enthalten.

