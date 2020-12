Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Aktien Europa Kursverluste an Silvester Die europäischen Aktienmärkte haben an Silvester etwas nachgegeben. Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone notierte am Donnerstagvormittag um 0,25 Prozent niedriger bei 3562,57 Punkten. In Paris fiel der Cac 40 um 0,44 Prozent auf 5575,02 …