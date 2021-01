Jetzt der Blick auf einige der wichtigsten Cannabis Aktien sowie der Anlagestrategie!

Cannabis Aktien enttäuschend? Enttäuschend deswegen, weil ich erst kürzlich in den Markt eingestiegen bin und es temporär zu Rückgängen kommt. Aber es nutzt nichts, man muss nach vorne schauen. Beim Blick auf die Chats hellt die Situation auch auf. Denn es scheinen sich Bodenbildungsformationen auszubilden.

Als Erstes möchte ich dir ein tolles Jahr 2021 wünschen. Auch wenn stürmische Zeiten bevor stehen, so bieten sich dennoch immer wieder Chancen.

In folgendem Video sehe ich mir die Positionierung meiner Anlagestrategie an, sowie die Charts von Canopy Growth, Aphria, Cronos und Aurora Cannabis. Es wird interessant, also sei mit dabei.

Hier der Link zum Video: https://youtu.be/IkjwB2pEGf4