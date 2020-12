Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Net Asset Value(s) Downing Strategic Micro-Cap Investment Trust Plc LEI Code: 213800QMYPUW4POFFX69 Net Asset Value The Company announces: Total Assets (including unaudited revenue reserves) at 30 December 2020£40.55mNet Assets (including unaudited revenue reserves) at …