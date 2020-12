2020 im Rückspiegel: Rekord, Coronaeinbruch, Erholung, Fehlgriffe, erneute Rekordjagd

Und genau diese beiden Effekte, die Panik vor dem Virus und seinen Folgen sowie die Hoffnung auf Besserung, auf eine Rückkehr zur "Vor-Corona-Normalität", haben das Leben in 2020 geprägt. Das gesellschaftliche Leben, das wirtschaftliche Leben und das Geschehen an der Börse. Und damit auch mein eigenes Leben. Ich blicke heute in den Rückspiegel und muss über meine geradezu prophetischen Fertigkeiten schmunzeln, denn mein Ausblick auf das Jahr 2020 stand unter dem Motto: "". Und genau so ist es auch gekommen, allerdings ganz anders...