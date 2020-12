Fortschritte im Batterierecycling, in der Manganverarbeitung und bei der Ausgliederung von Gold-, Kupfer- und Seltenerdmetallkonzessionen

AMY erzielt Fortschritte im Critical Materials Institute Project des US-Energieministeriums und erhält Fördermittel vom US-Verteidigungsministerium und von der kanadischen Regierung

31. Dezember 2020 - Surrey, British Columbia – American Manganese Inc. („AMY“ oder das „Unternehmen“) (TSX.V: AMY, OTC US: AMYZ, FWB: 2AM) freut sich, über die wichtigsten Unternehmens- und Branchenereignisse des Jahres 2020 im Hinblick auf das Lithiumionenbatterie-Recycling, die Manganverarbeitung, die Bergbauexploration und die Finanzierung zu berichten, dank derer sich American Manganese eine strategische Position für das Jahr 2021 sichern konnte.

Wichtige Eckdaten zum Lithiumionenbatterie-Recycling (RecycLiCo):

- Während der Laugungstests mit Lithiumionen-Kathodenmaterial in der Pilotanlage wurde ein Extraktionsgrad von 99,7 % bei Lithium, Nickel, Mangan und Kobalt erreicht

- Für das Projekt „Synthesis of Cathode Material Precursors from Recycled Battery Scrap“ (Synthese von Kathodenmaterial-Vorstufen aus recyceltem Batterieschrott) hat das Unternehmen Fördermittel aus dem „National Research Council of Canada Industrial Research Assistance Program“ erhalten

- Ein spezieller Kathodenabscheidungsreaktor wurde angekauft, um die Produktion von recyceltem Kathodenmaterial voranzutreiben

- Die Verarbeitungskapazität der Vorlaugungsstufe in der Pilotanlage wurde um 356 % auf 292 kg Kathodenmaterial für Lithiumionenbatterien pro Tag gesteigert

- Ein konzeptionelles Layout für eine kommerzielle Recyclinganlage mit einer geplanten Verarbeitungskapazität von 3 Tonnen pro Tag wurde erstellt

- Im Rahmen von Recycling-Tests mit Materialien aus Elektrofahrzeugbatterien aus dem „U.S. Department of Energy and Critical Materials Institute Project“ wurde ein Reinheitsgrad von 99,72 % erzielt

Wichtige Eckdaten zum Manganverfahren: