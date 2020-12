euNetworks übernimmt The Loop Manchester

euNetworks Fiber UK Limited („euNetworks“), ein westeuropäischer Anbieter von Breitbandinfrastruktur, gab heute bekannt, dass er 100 % der Anteile an The Loop Manchester Limited („The Loop“) von Gamma Telecom Holdings Limited („Gamma“) erworben hat. The Loop ist ein auf Leerrohren und unterteilten Leerrohren (Sub-Ducts) basierendes Glasfasernetz im Großraum Manchester im Vereinigten Königreich.

Brady Rafuse, CEO of euNetworks (Photo: Business Wire)

The Loop besteht seit 2012 und verfügt über ein einzigartiges, mehr als 87 Kilometer langes Leerrohrnetz durch die wichtigsten Gewerbegebiete von Manchester, Salford und Trafford. Mit Glasfaserkabeln hoher Kapazität von mehr als 180 Kilometern verbindet es 20 Rechenzentren, zwei Knotenpunkte und versorgt mehr als 70 wichtige gewerbliche Mehrmietergebäude mit Hochleistungs-Internet. Insgesamt rund 48 Kilometer des Leerrohrnetzes umfassen ein einzigartiges Routing von alternativen Betreibern in der Stadt. Kombiniert mit 700 Kammern und Erweiterungsfähigkeit bietet dieses Routing eine starke Ergänzung zum derzeitigen Glasfasernetz von euNetworks in Manchester. Neben dem wachsenden Mediensektor in Manchester betreut The Loop auch große Rechenzentrumsbetreiber, Unternehmen und Organisationen des öffentlichen Sektors.

euNetworks stellt Glasfaserverbindungen mit hoher Bandbreite zwischen und innerhalb von Städten in Europa bereit. Das Unternehmen besitzt und betreibt engmaschige glasfaserbasierte Netze in 17 Städten, darunter Manchester, und betreibt zudem ein hochdifferenziertes Langstreckennetz, das sich über 15 Länder erstreckt. Durch die Errichtung einzigartiger Routen, Ergänzung mehrerer unterschiedlicher Pfade und Ausdehnung der Reichweite auf große Hyperscale-Rechenzentrumsstandorte, Rechenzentrum-Cluster und Netzwerkaggregationspunkte setzt euNetworks die Investitionen in sein Netz fort. Diese Investitionen fördern das Wachstum des Unternehmens und basieren auf den Kapazitätsanforderungen der Kunden von euNetworks. Im Mittelpunkt stehen dabei die vielfältigen Direktverbindungen des Unternehmens zu über 440 Rechenzentren in ganz Westeuropa.