Guangxi stärkt die robuste Entwicklung von Sportwirtschaft und -kultur durch die tiefe Integration von Sport und Tourismus

FANGCHENGGANG, China, 31. Dezember 2020 /PRNewswire/ -- Der 2020 Hundred Health and Sports Companies' Trip nach Guangxi und den China-ASEAN Sporttourismus-Karneval, die gemeinsam vom Sportbüro der Autonomen Region Guangxi Zhuang und der Stadtverwaltung von Fangchenggang veranstaltet wurde, wurde vom 19. bis 21. Dezember in Fangchenggang vorgestellt. Auf der Veranstaltung wurden eine Reihe neuer Projekte und Pläne vorgestellt, die das Potenzial der Sportindustrie in Guangxi ausschöpfen.

Bei der Eröffnungsfeier stellten die Organisatoren eine Reihe von sporttouristischen Boutique-Routen, Sportkomplexen, sporttouristischen Demonstrationsbasen, Bergsportcamps, Flugsportbasen und Demonstrationsprojekten der Sportindustrie in der Region vor. Die Ehrentafel wurden an die fünf Städte Nanning, Guilin, Liuzhou, Beihai und Fangchenggang verliehen, die als die erste Gruppe von Sporttourismus-Demonstrationsstädten in Guangxi ausgewählt wurden, sowie an acht Demonstrationsbezirke (Kreise), d.h. Yangshuo County und Xiufeng District in Guilin, Qingxiu District, Xingning District und Mashan County in Nanning, Lingyun County in Baise, Shangsi County in Fangchenggang und Wuxuan County in Laibin, um die Entwicklung des lokalen Sporttourismus zu fördern.