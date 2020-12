One Equity Partners erwirbt VASS Consultoría de Sistemas Nachrichtenquelle: PR Newswire (dt.) | 31.12.2020, 18:34 | 37 | 0 | 0 31.12.2020, 18:34 | Partnerschaft mit einem vom Gründer geführten Unternehmen soll strategische Akquisitionen, beschleunigtes Wachstum und Expansion in neue Märkte unterstützen NEW YORK, 31. Dezember 2020 /PRNewswire/ -- One Equity Partners („OEP"), ein mittelständisches Private-Equity-Unternehmen, hat heute den Abschluss der Übernahme von VASS Consultoría de Sistemas S.L. („VASS" oder „das Unternehmen"), einem führenden europäischen Anbieter von Lösungen für die digitale Transformation, Cloud-Infrastruktur und für Managed IT-Services, bekannt gegeben. Die Konditionen der Transaktion wurden nicht veröffentlicht. VASS, mit Hauptsitz in Madrid, ist spezialisiert auf die digitale Transformation der Wertschöpfungskette seiner Kunden durch die Implementierung und Wartung von Customer Relationship Management und Enterprise Resource Anwendungen und die Bereitstellung von Technologie-Infrastrukturdienstleistungen. Das Unternehmen verfügt über langjährige Erfahrung mit Big Data, der Implementierung von Roboterprozessautomatisierung, intelligentem Geschäftsprozessmanagement und ähnlichen Technologien. „Wir haben den spanischen IT-Service-Markt 18 Monate lang im Detail analysiert und sind überzeugt, dass VASS die perfekte Buy-and-Build-Plattform ist. Das Unternehmen bietet branchenführende Leistungen für seine Kunden, die durch digitale Transformationslösungen, die die gesamte Wertschöpfungskette umfassen, wettbewerbsfähig bleiben wollen", sagte Jörg Zirener, Senior Managing Director bei One Equity Partners. „Diese Transaktion ist repräsentativ für den Ansatz von OEP, Partnerschaften mit Unternehmensgründern einzugehen, die eine starke Erfolgsbilanz bei organischem Wachstum haben sowie in marktführende Technologieunternehmen zu investieren." OEP kann auf eine lange Erfolgsbilanz bei der Zusammenarbeit mit Gründern und Anteilseignern hochwertiger, wachstumsstarker globaler IT-Dienstleistungs- und Unternehmenssoftwareunternehmen zurückblicken. Diese können dank des Fachwissens von OEP im Bereich transformativen Akquisitionen und organischen Wachstumsinvestitionen schrittweise ihre technologischen Fähigkeiten, ihre geografische Reichweite und ihren Marktanteil erweitern. „Eine vergleichbare Investition von OEP im europäischen IT-Dienstleistungssektor, die des italienischen Anbieters für digitale Lösungen Lutech, erlaubte es Lutech in weniger als drei Jahren von 180 Millionen Euro auf 440 Millionen Euro zu wachsen. In dieser Zeit hat Lutech durch 15 Add-on-Akquisitionen sehr gefragte Technologien an Bord gebracht, die Gründer und Management-Teams davon überzeugt haben, Teil dieser spannenden Entwicklung zu werden, ein größerer Vertriebskanal für seine Lieferanten und ein umfassenderer Partner für seine Kunden zu sein", sagt Sebastian Schatton, Associate bei One Equity Partners. „Wir sind überzeugt, dass Vass die perfekte Plattform ist, um eine ähnliche Wachstumsentwicklung in Spanien und Lateinamerika zu umzusetzen." Seite 2 ► Seite 1 von 2



