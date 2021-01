Stuttgart (ots) - Das inhabergeführte Beratungsunternehmen PSE - Pharma

Solutions Europe ist seit vielen Jahren darauf spezialisiert, Anbieter der

pharmazeutischen Industrie im Vertragsmanagement zu unterstützen, welches sich

aus den Arzneimittelausschreibungen der gesetzlichen Krankenversicherung ergibt.

Dieses Vertragsmanagement wird im Branchenjargon auch als Tendermanagement

bezeichnet und fordert von sämtlichen Beteiligten absolut form- und

fristgerechtes Arbeiten: Bei der Erstellung von zuschlagsfähigen Angeboten im

Rahmen der europäischen Arzneimittelausschreibungen kann bereits der kleinste

Fehler gravierende Folgen haben und im Kontext des Gesetzes gegen

Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) und der Vergabeverordnung (VgV) zum

Verfahrensausschluss für den Anbieter führen. Daher erhebt PSE den Anspruch, das

Tendermanagement im Auftrag seiner Kunden mit einer absoluten

Null-Fehler-Toleranz abzuwickeln.



Dieses hohe Qualitätsversprechen beruht bei PSE - Pharma Solutions Europe auf

langjähriger Branchenerfahrung, einem hohen Maß an Kundenorientierung und einer

kontinuierlichen Optimierung sämtlicher Prozesse bezüglich Qualität,

Effektivität und Effizienz.





Dafür arbeitet das pharmazeutische Beratungsunternehmen aus der Nähe vonStuttgart mit dem sogenannten Turtle-Modell, welches prozessorientierteBetrachtungen unter Mitarbeit aller Prozessbeteiligten ermöglicht. Dabei stehtdie namensgebende Schildkröte nicht etwa als Metapher für die Geschwindigkeit,sondern verkörpert den strukturellen Prozess im Qualitätsmanagement: Kopf undSchwanz der Schildkröte symbolisieren Input und Output, während die Gliedmaßenbestimmte Einflussfaktoren darstellen, wie Vorgaben, Ressourcen, Equipment,Zuständigkeiten, Chancen oder Risiken. Auf diese Weise werden im Turtle-Modellrelevante Daten und Arbeitsschritte direkt mit dem jeweiligen Geschäftsprozessverknüpft, was für ein deutliches Plus an Transparenz sorgt, wenn es umerfolgskritische Arbeitsergebnisse geht.Ayse Erdogdu, Teamleiterin Market Access bei PSE - Pharma Solutions Europe, hatbereits vor Jahren damit begonnen, dieses Qualitätsmanagementsystem schrittweiseim Unternehmen einzuführen und vertraut dabei mit EasyTurtle® auf einenbewährten deutschen Software-Anbieter: "Nachdem wir die unterschiedlichstenQM-Systeme getestet haben, sind wir uns sicher, mit EasyTurtle® die optimaleLösung zur Modellierung und Überprüfung unserer Prozesse gefunden zu haben. DieSoftware-Suite ist intuitiv bedienbar und hat daher den Namenszusatz "easy"allemal verdient.", so Erdogdu.Selbst neuen Mitarbeitern sei es dank dem detailliert durchgearbeiteten