Schulze fordert Discounter zum Verkauf von Mehrwegflaschen auf

BERLIN (dpa-AFX) - Bundesumweltministerin Svenja Schulze fordert Discounter auf, Getränke auch in Mehrwegflaschen anzubieten. "Beim Einkaufen wird es leider immer schwieriger, Getränke in Mehrwegflaschen zu bekommen", sagte die SPD-Politikerin der Deutschen Presse-Agentur. Einzelne Discounter böten gar kein Mehrweg mehr an. "Die Handelsketten sollten das ändern und Mehrwegflaschen ins Angebot nehmen."

Eine nationale Mehrwegpflicht sei im EU-Binnenmarkt bisher schwierig. "Ich setze darauf, dass wir auf EU-Ebene bessere Rahmenbedingungen bekommen, so dass wir künftig Handelsketten auch mit Ordnungsrecht zu mehr Mehrweg verpflichten können", sagte Schulze.