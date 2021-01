CDU-Landeschef in Mecklenburg-Vorpommern sieht klares Votum für Merz

SCHWERIN (dpa-AFX) - Bei der bevorstehenden Wahl eines neuen CDU-Bundesvorsitzenden kann der frühere Unionsfraktionschef Friedrich Merz auf breite Unterstützung aus dem Landesverband von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hoffen. "Die Delegierten aus Mecklenburg-Vorpommern werden sich mit großer Mehrheit für Merz entscheiden. Das entspricht auch der Stimmungslage an der Parteibasis", sagte CDU-Landeschef Michael Sack der Deutschen Presse-Agentur in Schwerin. Der 47-jährige Landrat des Kreises Vorpommern-Greifswald, der erst seit wenigen Monaten an der Spitze des Landesverbands steht, ist selbst kein Delegierter.

Neben Merz bewerben sich Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet und Ex-Umweltminister Norbert Röttgen um die Nachfolge von CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer. Der neue Vorsitzende soll Mitte Januar auf einem Online-Parteitag gewählt werden. Merz gilt in vielen Fragen als Kritiker des jahrelang von Bundeskanzlerin Merkel bestimmten Kurses der Partei./fp/DP/zb