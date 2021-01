FRANKFURT (dpa-AFX) - In der Corona-Pandemie ist das Ansehen von Pflegekräften gestiegen, der Beruf ist aus Sicht eines Gesundheitsexperten aber noch weniger attraktiv als zuvor. Damit Deutschland ausreichend viele Schwestern und Pfleger bekomme, müsse sich viel ändern, sagte Prof. Thomas Busse der Deutschen Presse-Agentur. "Aber diese Veränderungen sind kein Sprint, sondern ein Marathon."

Busse ist Direktor des Zentrums für Gesundheitswirtschaft und -recht der University of Applied Sciences in Frankfurt. "Mehr Menschen wissen jetzt, wie wichtig Pflege ist" sagt Busse. "Aber die Pflegenden haben nichts davon." Es reiche nicht, jedem 1000 Euro in die Hand zu drücken. Statt kurzfristiger Prämien müsse es langfristige Änderungen geben.